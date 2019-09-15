Освобожденный в рамках обмена пленными между Россией и Украиной украинский режиссер Олег Сенцов показал единственное фото, которое ему удалось сделать в тюрьме и передать родственникам. Снимок Сенцов опубликовал на своем Facebook.

В посте режиссер объяснил, как у него получилась сфотографироваться в местах заключения, где запрещены камеры и средства связи.

"Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут", - написал Сенцов.

Фото: Facebook/ oleg.sentsov

Также режиссер коротко рассказал, когда был сделан опубликованный снимок.

"Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - сообщил Сенцов.

На фото он держит ставшую знаменитой банку, которую он впоследствии передал Зеленскому.

Скриншот: Facebook/ oleg.sentsov

"Страна" писала, что практически сразу после возвращения из заключения в России Сенцов начал вести страницу в Facebook, на которой не появлялся в течение пяти лет после ареста в 2014 году.

Мы также публиковали видео, на котором режиссер сжигает свою тюремную робу.