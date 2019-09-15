Бывший народный депутат Семен Семенченко опубликовал в Facebook видео блокады вагонов с углем во Львовской области.

"Блокада экономической агрессии РФ - Львовская Область. Ветераны русско-украинской войны и шахтеры Сосновки (Сокаль, Червоноград) перекрыли эшелоны с российским углем", - сказано в сообщении.

Семенченко на видео рассказывал о том, что "Путин пригнал" уголь в Украину. Также он в сети попросил денег на карту банка на "нужды блокады".

Напомним, что именно Семенченко в свое время начал блокаду Донбасса, которая закончилась официальным решением Украины прервать экономические связи с "ЛДНР". Сепаратисты в свою очередь "национализировали" украинские предприятия.

Новая блокада от Семенченко вызвала обсуждения в соцсетях.

Журналист Вячеслав Чечило отметил, что экс-нардеп "блокадой" лишь зарабатывает деньги.

"Жадность – блокада угля это элемент конкуренции олигархов и, можно ни на секунду не сомневаться, организована за деньги. Брать деньги еще и со зрителей – совсем совести нужно не иметь. Глупость – находятся те, кто готов платить за просмотр этого цирка", - отметил он.

Журналист Андрей Павловский в Facebook написал, что видимо из-за безденежья Семенченко взялся за блокаду.

"У Семена Семенченко видно закончились ресурсы после последней блокады и депутатство больше не приносит денег, теперь снова перешел к активным действиям. Будет качать Зеленского. Блокирует поезд с углем во Львовской области, который якобы из РФ и снова просит денег на карту... Сколько времени активисты будут выше закона? Выбрали уже новую Раду. Не нравится пиши обращение, ходи на приемы, регистрируйте петиции. Нет, надо палатки, одеяло, еда, волонтеры и движ", - добавил он.

Напомним, что Генпрокуратура завела дело на Кучму из-за блокады Донбасса, но на допрос не вызывала.

Также Зеленский назвал условие для снятия блокады с Донбасса.