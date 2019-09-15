После атаки беспилотников на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Саудовской Аравии, цены на нефть могут подскочить на $5-10 за баррель в первый же день торгов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает Reuters.

Если Саудовская Аравия не восстановит поставки нефти, то в перспективе цены взлетят еще выше. На прошлой недели нефть торговали по цене в среднем около $60 за баррель. А в случае продолжения перебоев с поставками они могут подняться и до 100$ за баррель.

Напомним, вследствие нападения дронов и пожара на НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии вдвое сократилась добыча нефти. А также упали экспортные поставки "черного золота".

Ранее "Страна" рассказывала об ухудшении в Украине ситуации с поставками топлива на нефтебазы.