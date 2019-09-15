Министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге по итогам заседания Кабинета министров озвучила основные статьи бюджета страны на 2020 год.

Проект закона о госбюджете-2020 сегодня поступит в парламент, заверили в Кабмине.

По словам чиновницы, доходная часть бюджета составит 1 триллион 75 миллиардов гривен. При этом предусмотрен дефицит бюджета в размере 2,09%.

В 2020 году Украине придется выплатить 438 миллиардов внешнего долга. К концу года долг должен составлять не больше 54% бюджета, заявила Маркарова, назвав такие долговые обязательства "большим вызовом".

245 миллиардов гривен пойдет на безопасность и оборону. 1,3 млрд - на кинематографию и театры, 2 миллиарда - на общественное телевидение.

Глава Минфина не уточнила, сколько заложено на образование и охрану здоровья, заявив, что они "профинансированы в полном объеме".

Кабмин также предусмотрел повышение минимальной зарплаты на 500 грн - до 4723 грн.

Курс доллара в 2020 году, согласно прогнозу правительства, будет 28,2 грн/долл (это прогноз, сделанный еще в мае, и с тех пор он не обновлялся).

"Это курс, на котором базируется следующий бюджет", - сделала ремарку Маркарова.

Кроме того на поддержку АПК направят 4,4 миллиарда гривень.

Интересно, что на доходы от приватизации заложили 5 миллиардов, хотя в прошлом году было 17 млрд. То есть сократили втрое.

На брифинге Маркарова назвала презентуемый документ "бюджетом эффективности". А премьер-министр Алексей Гончарук уточнил, что лишь следующий будет "бюджетом роста".

Новый бюджет Кабмин внесет в Верховную Раду уже сегодня. Там и появятся остальные цифры.

Ранее "Страна" приводила слова спикера Дмитрия Разумкова по поводу того, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020.