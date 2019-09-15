15 сентября, во время общения с паломниками Папа Римский Франциск одобрил обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Ватикана".

В обращении к паломникам Франциск не только затронул тему обмена, но и признался, что постоянно молится за прекращение войны на Донбассе.

"Дорогие братья и сестры! На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Папа Римский.

Ранее "Страна" писала о заявлении Франциска по поводу пожизненного заключения. Понтифик сказал, что такое наказание не решает никаких проблем и ущемляет права на надежду.

Мы также сообщали, что 1 сентября Франциск на полчаса застрял в лифте по пути на проповедь.