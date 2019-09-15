В воскресенье, 15 сентября Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом на брифинге в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Чиновник отметил, что в течение двух недель Кабмин подаст в Раду программу деятельности правительства.

"Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение двух недель должны подать в ВР программу деятельности правительства", - сообщил премьер.

Добавим, что проект госбюджета на 2020 год, согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, должен быть внесен в Верховную Раду до 15 сентября.

Напомним, что Гончарук внес в Раду карточку законопроекта Бюджета-2020.

Также спикер Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020.