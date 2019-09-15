В центре Киева, в парке Тараса Шевченко вблизи станции метро "Университет" в 13:00 начался марш в защиту животных. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Не мероприятие собрались тысячи зоозащитников и обычных любителей животных. Главным лозунгом акции стали слова: "Защита слабых - дело сильных".

Фото: espreso.tv

Участники мероприятия собирают подписи в поддержку требований к власти. Среди требований можно назвать следующие:

запрет использования животных в цирках и дельфинариях;

запрещение эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;

отказ от тестирования на животных косметики;

развитие центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;

запрет пушных ферм;

прекращение деятельности живодеров-догхантеров;

прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;

определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения;

содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Кроме Киева, марши в защиту животных проходят еще в 23 городах Украины.

Напомним, позавчера Ульяна Супрун анонсировала зоозащитный марш и призвала всех украинцев выступить за права братьев наших меньших.

Между тем в Харькове сегодня проходит гей-парад, на котором уже произошла первая стычка с участием радикалов.