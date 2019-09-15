Запретить цирк, дельфинарий и создать зоополицию. По всей Украине идут марши защитников животных
В центре Киева, в парке Тараса Шевченко вблизи станции метро "Университет" в 13:00 начался марш в защиту животных. Об этом сообщает Еспресо.TV.
Не мероприятие собрались тысячи зоозащитников и обычных любителей животных. Главным лозунгом акции стали слова: "Защита слабых - дело сильных".
Фото: espreso.tv
Участники мероприятия собирают подписи в поддержку требований к власти. Среди требований можно назвать следующие:
- запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- запрещение эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- отказ от тестирования на животных косметики;
- развитие центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- запрет пушных ферм;
- прекращение деятельности живодеров-догхантеров;
- прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
- определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения;
- содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.
Кроме Киева, марши в защиту животных проходят еще в 23 городах Украины.
Напомним, позавчера Ульяна Супрун анонсировала зоозащитный марш и призвала всех украинцев выступить за права братьев наших меньших.
Между тем в Харькове сегодня проходит гей-парад, на котором уже произошла первая стычка с участием радикалов.
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