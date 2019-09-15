В субботу, 14 сентября в немецком Штутгарте удачно провели испытания двухместного беспилотника - волокоптера. Об этом в Twitter сообщил технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Беленс.

Отмечается, что данный полет стал первым совершенным в крупном европейском городе. Волокоптер-такси на тяге электро двигателей кружил около музея Mercedes-Benz на протяжении четырех минут. Пилот управлял им, находясь на земле, пассажиров в кабине также не было, передает DW.

Фото: Twitter

Председатель правления автоконцерна Daimler Ола Каллениус, присутствовавший на мероприятии, выразил убежденность в том, что волокоптер-такси поможет решить проблему пробок.

Daimler принимает участие в проекте, в рамках которого планируется, что в будущем волокоптер будет управляться автономно, без вмешательства человека. Глава компании Volocopter Флориан Ройтер (Florian Reuter) рассчитывает через два-три года получить разрешение на использование волокоптеров в качестве такси.

Напомним, что в Женеве показали первый серийный автомобиль, который умеет летать.

Также Uber начал доставлять еду с помощью дронов.