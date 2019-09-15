Не успел на площади Свободы в Харькове начаться марш ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд Марш 2019", как между его участниками и противниками нетрадиционных отношений возникли стычки. Об этом сообщает Telegram-канал сообщества "Х@евый Харьков".

Перед началом марша, около 14:00, на оцепленную полицией площадь начали пускать людей. Наряду с участниками гей-парада туда прошли и его противники. Они развернули самодельные плакаты "Папа, мама, дети, дом! Украина не Содом!", "За традиционные семейные ценности" и другие.

Фото: Х@евый Харьков

В рядах противников марша был замечен священнослужитель.

Фото: sq.com.ua

Пока одни мирно протестовали с наглядной агитацией и флагами, молодые люди в балаклавах и масках напали на участника Харьков-прайда. В интернете появилось короткое видео, на котором молодчики с закрытыми лицами кого-то избивают напротив здания облсовета, а им пытается препятствовать полиция.

Видео: Х@евый Харьков

Радикалы объяснили, что белая маска, которую надели некоторые из них, - это "маска харьковчанина": якобы все жители города разделяют их ценности. Как передают местные СМИ, люди с закрытыми лицами выкрикивали традиционное приветствие националистов: "Слава Украине - героям слава".

Также появилось видео, как в колонну, которая формируется, летят яйца.

Ранее "Страна" писала, что из-за Марша равенства всю полицию Харькова перевели на усиленный режим.

Мы также сообщали об ограничении движения по площади Свободы в городе из-за гей-парада.