Шторм на Сатурне окончился. Ученые опубликовали фото планеты с самого близкого до Земли расстояния
Американское аэрокосмическое ведомство NASA получило новые фотографии планеты Сатурн, когда та находилась на минимальном от Земли расстоянии. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Отмечается, что снимки были сделаны с помощью телескопа Хаббл. На новых фото показано, что атмосфера на планете турбулентна и динамична.
Также на фото эксперты заметили, что сильный шторм, видимый на снимке Хаббла 2018 года в северной полярной области, исчез. Кроме того, появляются более мелкие штормы, которые очень быстро исчезают.
Фото: NASA
Напомним, что ученые выяснили, что динозавры могли видеть, как образовались кольца Сатурна. Фото.
Также опубликованы новые фото и видео Луны, Юпитера и Сатурна в ночном небе Земли.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!