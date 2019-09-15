Американское аэрокосмическое ведомство NASA получило новые фотографии планеты Сатурн, когда та находилась на минимальном от Земли расстоянии. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что снимки были сделаны с помощью телескопа Хаббл. На новых фото показано, что атмосфера на планете турбулентна и динамична.

Также на фото эксперты заметили, что сильный шторм, видимый на снимке Хаббла 2018 года в северной полярной области, исчез. Кроме того, появляются более мелкие штормы, которые очень быстро исчезают.

Фото: NASA

Напомним, что ученые выяснили, что динозавры могли видеть, как образовались кольца Сатурна. Фото.

Также опубликованы новые фото и видео Луны, Юпитера и Сатурна в ночном небе Земли.