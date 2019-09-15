Медикаментозный сон (искусственная кома) актрисы Анастасии Заворотнюк перешел в глубокую кому. Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

После введения в искусственный сон артистку подключили к аппарату ИВЛ - искусственной вентиляции легких. Это стандартная процедура при погружении в медикаментозный сон. Однако теперь состояние Заворотнюк не зависит от лекарств, так как она впала в глубокую кому.

Врачи пока не решили вопрос о проведении операции знаменитости, поскольку хирургическое вмешательство может быть крайне опасным. Состояние больной актрисы специалисты оценивают как крайне тяжелое.

Ранее "Страна" приводила мнение нейрохирурга, который назвал возможный тип опухоли мозга актрисы и объяснил, почему ее не желательно оперировать.

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