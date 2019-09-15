В воскресенье, 15 сентября, в Киеве внедорожник Mercedes Gelаndеwagen протаранил Volkswagen службы такси Uklon. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла на Воздухофлотском проспекте возле Соломенского кладбища. В момент столкновения в салоне которого ехал пассажир с ребенком.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались по Воздухофлотскому проспекту в сторону проспекта Победы. Водитель такси решил совершить поворот на улицу Преображенскую с левого ряда. В этот момент Mercedes на полном ходу влетел в такси, вырвал ему двигатель и остановился в нескольких десятках метров.

Водителя такси, а также пассажира с ребенком забрала "скорая помощь". На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Фото: Информатор

Напомним, что в огненном столкновении под Киевом погибли три человека. Фото и видео с места ДТП.

Также в Броварах в жутком ДТП под колесами фуры погиб водитель Volkswagen.