На площадь Свободы в Харькове, где сегодня в 14:00 начинается марш ЛГБТ сообщества "Харьков Прайд Марш 2019", начали пускать участников и зрителей шествия. Об этом передает Telegram-канал сообщества "Х@евый Харьков".

С утра движение на площади Свободы было ограничено, периметр оцепили с помощью служебных автомобилей. Внутри периметра находились только полицейские, курсанты, кинологи, спецназовцы и группы коммуникации. С ними проводили инструктаж.

Видео: Facebook/

Примерно в 13:40 открыли пункт пропуска на площадь у выхода из станции метро "Университет", который расположен возле Дворца детского творчества.

Фото: Х@евый Харьков

Как говорится в записи Facebook-сообщества "UA: Харків", движение автомобилей от улицы Сумской к университету им. В. Каразина запрещен. Проехать в сторону вуза можно со стороны станции метро "Госпром".

Прямую трансляцию парада ведет "Радио Свобода".

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за Марша равенства всю полицию Харькова перевели на усиленный режим. Сегодня в городе дежурят около 2500 правоохранителей.

Также мы писали, что свое шествие 15 сентября в Харькове готовят и националисты.