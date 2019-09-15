В Нью-Йорке полиция задержала 76 человек из движения Close the Camps, которые протестовали у магазина компании Microsoft. Об этом передает CNN.

Они выступали против того, что компания, по их мнению, причастна к антиммигрантской политике и предоставляет услуги властям, которые проводят фильтрацию мигрантов в специальных лагерях.

Задержанные, среди которых было 50 женщин, выступали требовали от Microsoft запретить Службе иммиграционного и таможенного контроля США пользоваться программным обеспечением компании.

Также американцы выступили за полное закрытие лагерей с нелегальными иммигрантами, в том числе из Латинской Америки. "Это цена бизнеса со Службой иммиграционного и таможенного контроля", - гласит один из плакатов митингующих.

В Microsoft выразили благодарность полиции за разгон митингующих.

"Мы благодарны полиции Нью-Йорка за помощь с разгоном протестующих. Мы закрыли магазин до конца дня и с нетерпением ждем возможности открыть наши двери снова", - сообщил представитель компании.

"Microsoft - это компания иммигрантов в стране иммигрантов", - сказано в заявлении президента Microsoft Брэда Смита. По его словам, Microsoft является "чем-то вроде Организации Объединенных Наций в области программного обеспечения".

Фото: CNN

Напомним, что в компании Microsoft тоже признались в грешке прослушивания пользователей.

Также в США арестовали украинца, который легко украл у Microsoft $10 млн.