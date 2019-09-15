Первый зампредседателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал примерный срок проведения местных выборов. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию LB.ua.

Корреспондент издания поинтересовался у нардепа, состоятся ли выборы мэра Киева и Киевсовета после принятия закона "О столице", проект которого зарегистрирован в Раде 13 сентября. Корниенко ответил утвердительно, но внес важное уточнение.

"Логично, чтобы так было. Но будут ли выборы сразу после принятия закона "О столице", еще надо смотреть. Есть логика общей децентрализации, и она тоже должна завершиться первыми местными выборами", - сказал представитель "Слуги народа".

Затем он добавил, что децентрализация завершится весной.

"Давайте мы весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы…" - заявил политик.

Фото: lb.ua

Также он признался, что его политсила надеется повторить успех парламентских выборов на местных.

"Мы всегда ставим себе высокие цели", - сказал Корниенко.

13 сентября однопартиец Корниенко и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук сказала, что местные выборы в Украине не могут состояться раньше апреля.

"Страна" также приводила заявление главы МИД Вадима Пристайко, согласно которому власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включая территории временно неподконтрольного Донбасса.