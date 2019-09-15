В Винницкой области в селе Стрижавка на ставке Адольа Гитлера "Вервольф" нашли новое подземное четырехэтажное здание. Об этом в Facebook сообщает Винницкий областной краеведческий музей.

В результате раскопок внутри здания, на первом и втором этажах от поверхности обнаружили следы газов аргона и радона. А исследования второго этапа (в 2019 году) позволили выявить и оконтурить "рукотворный объект", как его определили ученые.

Речь идет о здании в четыре этажа с бетонными перекрытиями и туннелем на глубине 9,96 - 11,75 метра. Высота каждого этажа - 1,8 метра. Так, первый этаж построен на глубине 3,01-4,82 метра, второй - 5,22-7,01 метра, третий - 7,55-9,36 метра, четвертый 9,94 - 11,76 метра.

Фото: Facebook

Напомним, что в США пустят с молотка последнюю телеграмму Адольфа Гитлера.

Также опубликовано ранее неизвестное фото Гитлера с овчаркой.