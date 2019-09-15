В Австрию из Украины выдали 59-летнего дзюдоиста Петера Зайзенбахера, обвиняемого в трех изнасилованиях несовершеннолетних, который скрывался от правосудия. Об этом передает "Укринформ".

Дзюдоиста экстрадировали после того, как в минувшую субботу он попытался по поддельному паспорту Австрии выехать из Украины в Польшу. Его задержали сотрудники украинской погранслужбы и передали австрийской стороне.

Как пишут СМИ, что после задержания пограничниками Зайзенбахер сам пожелал вернуться в Австрию и обратился в австрийское консульство. После этого во Львов прибыли два сотрудника австрийской криминальной полиции и забрали экс-чемпиона в Австрию.

Выдача обвиняемого в педофилии Зайзенбахера стала возможной благодаря ратификации Украиной весной 2019 года дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче.

Сообщается, что Зайзенбахера доставили в Вену 12 сентября. А 14 сентября он был взят под арест по решению уголовного суда Вены. Бывший спортсмен не стал подавать апелляцию и отказался общаться с прессой. Решение о дате судебного процесса пока не принято.

Два года назад "Страна" рассказывала, кто такой Петер Зайзенбахер, обвиняемый в растлении малолетних, и почему в 2017-м Украина отказала в его выдаче Вене.

Мы также писали о громком случае под Одессой, где молдаванин, который сдавал дом туристам, растлевал их детей.