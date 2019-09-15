Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил в Instagram фото, на котором он позирует вместе с бойцами Национальной гвардии.

"Пока в Киеве кипят политические страсти - мы тут на полигоне Нацгвардии Старе проводим учения ГСЧС, полиции, пограничников и нацгвардии. Снайперы - одни из лучших! И только я один не замаскирован. Снайперская мода трёх сезонов - лето, весна/осень, зима", - подписал он снимок.

Фото: Instagram

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о Нацгвардии, что предусматривает ее вывод из системы Министерства внутренних дел и подчинение ее напрямую главе государства.

В частности, Зеленский предлагает убрать из закона фразу о том, что Нацгвардия входит в систему Министерства внутренних дел и добавить такой пункт: "Деятельность Национальной гвардии Украины направляется Президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины".

Также Зеленский внес законопроект, которым предлагает внести изменения в Конституцию, закрепив в ней право главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР.