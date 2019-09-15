Авторы академических словарей русского языка определились, как нужно писать слова "офлайн", "блогер", "интернет" и другие понятия, связанные с использованием всемирной паутины. Об этом пишет издание Rg.ru.

Языковеды рекомендуют запомнить пять простых правил грамотного использования слов.

Правило первое. В словах "блогер", "офлайн", "трафик" нет удвоения согласных, а в слове "троллинг" есть.

С приведенными понятиями легко запутаться, поскольку в английском языке, откуда они заимствованы, есть удвоение. Лингвисты объясняют: удвоение корневого согласного перед суффиксами -ер и -инг чуждо русской письменной речи. Поэтому многие заимствования теряют вторую согласную.

Случай с троллингом особый, хотя в нем и есть суффикс -инг. Его нужно писать по образу и подобию однокоренного "тролль", в котором две буквы "л".

Правило второе. Не нужно ставить дефис во всех сложных словах.

Части сложных слов медиа-, видео-, аудио- пишутся слитно: медиаресурсы, видеоуроки, аудиоподкаст.

Части слов интернет- и веб-, а также начальные элементы сложных слов онлайн- и офлайн- пишутся через дефис: интернет-портал, онлайн-курс, офлайн-занятие.

Правило третье. Слово "интернет" можно писать как со строчной, так и с прописной буквы.

Когда слово только вошло в наш обиход, его писали исключительно с прописной буквы, а словари разводили Интернет как самостоятельное слово и интернет- как первую часть сложных слов: интернет-магазин. Однако в 2102 году Орфографическая комиссия РАН предложила в четвертом издании "Русского орфографического словаря" два равноправных варианта написания самостоятельного слова: интернет / Интернет. Здесь выбор за пользователями. Корректоры солидных изданий в основном выбирают вариант со строчной (маленькой) буквой.

Правило четвертое. В словах, в которых звучат Э и Е, они пишутся не всегда..

Так, слово "хештег" пишут с двумя Е, хотя мы произносим Э. Это написание фиксирует пятое издание "Русского орфографического словаря". Такая же ситуация с другими новейшими заимствованиями: апгрейд, бренд, дедлайн, контент, копирайтер, хедхантер.

А вот слово "кешбэк" не подчиняется этой тенденции. Дело в том, что английское back только в редких случаях может передается в русском языке Е (беккросс, риджбек, хавбек, бек). В большинство слов с этой частью все же пишут Э: бэк-вокал, бэкграунд, бэк-кантри, бэк-офис, бэкслеш, бэк-флип, бэкхенд, фастбэк, флешбэк, хетчбэк. Что касается первой половины этого слова, то элемент кеш- уже закреплен именно в таком написании.

Слово инфлю(е/э)нсер еще не закрепилось в русском языке. Составители Викисловаря пишут его с Э, а авторы эксперты GeekBrains предпочитают написание через Е.

Правило пятое. Названия соцсетей и сервисов лучше писать кириллицей.

Желательно писать не Facebook, а фейсбук (с маленькой буквы и без кавычек при повседневном общении) или "Фейсбук" (в диктантах и официальной переписке). Не Instagram, а инстаграм или "Инстаграм". Хотя подавляющее большинство авторитетных глянцевых изданий и многие СМИ. в том числе "Страна", придерживаются написания латиницей.

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