Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал фотографии, на которых пьет пиво во время прогулки 14 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями его Офиса. Снимки появились на Facebook градоначальника.

В подписи к фото рассказал, каким насыщенным выдался день визита президента в его вотчину.

"Фууууухх, ну и денёк вчера выдался. На троллейбусе катались, под мост лазили, тяжести подымали, в парке гуляли, вечером плясали. Отгуляли хорошо", - написал мэр.

Фото: Facebook

Он также напомнил, что вчера был первый в истории День города, который лично посетил глава государства и провел его среди простых людей.

Скриншот: Facebook

В конце записи Филатов обратился к журналистам с просьбой впредь не совать свои объективы в его стакан.

"Уважаемые коллеги-журналисты, очень тяжело пить пиво, когда тебе в стакан суют объектив. Дайте иногда отдохнуть и большим начальникам тоже..." - попенял мэр представителям СМИ.

Напомним, вчера депутат Рады Юрий Мысягин тоже публиковал в соцсети фото, на котором Филатов и глава Офиса президента Андрей Богдан припали к стаканам с пивом.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Зеленский не отправил Филатова в отставку после визита на мост в Днепре.