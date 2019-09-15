Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестан назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца во Франции при президенте Эммануэле Макроне. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина имеет гражданство Франции и Грузии. Ранее он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке и посольстве Франции в Лондоне. Теперь ему предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Саломе Зурабишвили, родившаяся в 1952 году в Париже и имевшая французское гражданство, с 1974 года работала в системе МИД Франции. В 1992 году она была назначена первым секретарем представительства Франции в НАТО, в 1993 году стала заместителем постоянного представителя республики в Европейском союзе.

В 2003 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В 2004 году грузинский президент Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии и предоставил грузинское гражданство.

В декабре 2018 года Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии.

Фото: Зурабишвили и Горджестан (справа)

Напомним, что премьером Грузии назначили главу МВД, который подавлял антироссийские протесты.

Также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку.