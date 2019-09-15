Сын президента Грузии начал работать в администрации Макрона
Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестан назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца во Франции при президенте Эммануэле Макроне. Об этом передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина имеет гражданство Франции и Грузии. Ранее он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке и посольстве Франции в Лондоне. Теперь ему предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.
Саломе Зурабишвили, родившаяся в 1952 году в Париже и имевшая французское гражданство, с 1974 года работала в системе МИД Франции. В 1992 году она была назначена первым секретарем представительства Франции в НАТО, в 1993 году стала заместителем постоянного представителя республики в Европейском союзе.
В 2003 году она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии. В 2004 году грузинский президент Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии и предоставил грузинское гражданство.
В декабре 2018 года Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии.
Фото: Зурабишвили и Горджестан (справа)
Напомним, что премьером Грузии назначили главу МВД, который подавлял антироссийские протесты.
Также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку.