В Польше по делу о контрабанде янтаря задержали двух украинцев, которые представлялись сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

"В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. Спецоперация, проводимая бюро, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сказано в сообщении.

Издание Zaxid.net сообщает, что подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00. Кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

Фото: Życie Podkarpackie

Напомним, что в Польше арестовали 22 украинца на нелегальной табачной фабрике.

Также Любовная трагедия. В Польше мужчина убил украинку, сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.