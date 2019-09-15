14 сентября в одном из домов на улице Лаврской в Печерском районе Киева, загорелась квартира. Соседи услышали запах гари и вызвали пожарных и медиков, сообщает "Страна".

После приезда специальных служб выяснилось,что возникло возгорание на балконе одной из квартир,которое было потушили.

Как выяснила "Страна" из собственных источников в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в квартире, которая была не тронута огнем, обнаружили тела супружеской пары пенсионеров - 91-летнего киевлянина и его 89-летней супруги.

Предварительно они погибли от отравления угарным газом от продуктов горения.

Однако из-за чего возник пожар на открытом балконе должна выяснить пожаротехническая экспертиза. Не исключено что балкон загорелся из-за окурка, брошенного от соседей.

По факту смерти двух людей заведено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК Украины-Умышленное убийство двух лиц, полиция устанавливает все обстоятельства гибели пожилых людей.

Напомним, что в Киеве при пожаре в многоэтажке погибла хозяйка квартиры на 9 этаже.

Также появились фото и видео пожара в киевском Гидропарке с высоты птичьего полета.