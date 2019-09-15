Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что у артистки отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. При этом, как и ранее, официальной информации о состоянии здоровья Заворотнюк нет.

Напомним, что СМИ сообщили, что 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию с отеком головного мозга на фоне тяжелой болезни.

В московскую клинику Заворотнюк доставили сразу после пребывания в польской больнице. Рядом с актрисой постоянно находится муж Петр Чернышев.

При этом Чернышев ушел из ледового шоу "Руслан и Людмила" после появления слухов о болезни жены. 13 сентября и в другие дни спектакли пройдут без участия Чрнышева.

Также в СМИ обсуждаются возможные причины, которые могли вызвать рак головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Актриса, по некоторым данным, находится при смерти.