В "ДНР" назвали саботажем отказ Киева предоставлять Донбассу особый статус. Об этом заявила представитель на минских переговорах Наталья Никонорова, передает ДАН.

"Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель Минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны, – это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта", - заявила Никонорова.

Она добавила, что представленные украинской стороной аргументы вызывают сомнения в том, насколько точно и адекватно руководство Киева воспринимает представленный в Комплексе мер текст, четко предусматривающий необходимость проведения амнистии и недопущения преследования участников событий на Донбассе, предоставления особого статуса Донбассу и закрепления его в конституции.

Напомним, что новый глава МИД Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет, максимум - децентрализация.

Также глава МИД Пристайко высказал мнение о выборах на Донбассе.