В России заявили, что будут сбивать израильские истребители, используя размещенную в Сирии систему противоракетной обороны С-400.

Удары будут наноситься, если Израиль не прекратит свои операции против сил президента Сирии Башара аль-Асада, передает Jerusalem Post.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - сказано в сообщении.

Отмечается что конфликт между Израилем и РФ по поводу авиаударов по целям в Сирии и Ираке все еще продолжается. Недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии.

Однако, по сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит причинять никакого вреда военным сирийского режима, потому что это противоречит цели РФ - содействовать режима Башара Асада.

Напомним, что Трамп и Нетаньяху обсудили соглашение о взаимной обороне между США и Израилем.

Также премьер Израиля Нетаньяху обменялся разведдаными с президентом России Путиным в Сочи.