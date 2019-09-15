Экс-министр иностранных дел Павел Климкин решил предупредить президента Владимира Зеленского не идти на уступки Владимиру Путину во время саммита в "нормандском формате".

Видео с комментарием Климкина опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".

"Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это (обмен удерживаемыми - Ред.) именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита "семерки" и до "нормандского" саммита", - сообщил он.

Бывший дипломат отметил, что Путин может завлечь Зеленского в ловушку.

"И то, что он расширил формат, больше людей освободил, это именно идея создать не политическую, а эмоциональную ловушку. Я очень надеюсь, что Зеленский на это не пойдет. ...Важно чтобы Россия, используя русский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях, и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации", - добавил Климкин.

Напомним, что Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от встречи "нормандской четверки".

Также у Путина спрогнозировали встречу в Нормандском формате на октябрь.