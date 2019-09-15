В Украине намерены рассмотреть проект построения водного пути между Черным и Балтийским морями. Об этом в ходе форума YES в Киеве заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Страна" вела онлайн-трансляцию выступления Гончарука.

"У нас также есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Сорок водных путей (Е-40), о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", – сообщил глава Кабмина.

Новацию Гончарука уже комментируют эксперты. Бывший замминистра транспорта Александр Кава в Facebook написал, что реализация данного проекта слишком дорога и никогда не окупится.

"Проработка проект соединения Балтийского и Черного морей по реке - Речной Е40 - началась еще в 2013 году. Длина маршрута от Херсона до Гданська составляет 2 тысячи километров. Оценочная стоимость реализации проекта - 12,7 млрд евро, из которых 12 млрд должны быть инвестированы в польский участок маршрута.

Время прохождения судна по всему маршруту составит 14 дней. Вывод экспертов по результатам ТЭО - не окупится никогда", - отметил он.

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Напомним, что Гончарук внес в Раду карточку законопроекта Бюджета-2020.

Также премьер Гончарук выступил на форуме YES.