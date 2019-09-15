В акваторию Черного моря третий раз за год вошел корабль "Юма" Военно-морских сил США. Фото и видео с американским кораблем опубликовали в сети.

Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Корабли этого типа предназначаются для переброски войск, грузов и боетехники, включая танки M1 Abrams.

Летная палуба позволяет использовать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение корабля состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.

Эти суда являются вспомогательными кораблями, принадлежащими американским ВМС.

Фото: Twitter

При этом российский Черноморский флот уже взял "Юму" на сопровождение, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Напомним, что Китай запретил кораблю ВМС США зайти в порт Циндао.

Также в Черное море зашел эсминец ВМС США USS Porter.