Международный валютный фонд заключит с Украиной договор на три года о предоставлении кредитной помощи в размере 5 млрд долларов США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Расширенная программа заимствования средств Фонда заменит краткосрочную программу, которая помогла Украине пережить сложный период президентских и парламентских выборов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кредитная программа возможно будет рассчитана на три года, и переговоры по данному вопросу сейчас продолжаются.

По данным "Радио Свобода", директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс 12 сентября на брифинге в Вашингтоне подчеркнул, что борьба с коррупцией будет ключевым компонентом любой новой кредитной программы, которую Киев получит от Международного валютного фонда.

Напомним, что в Украину прибыла миссия МВФ для переговоров о новой программе сотрудничества.

Также Украина полностью закрыла долг перед МВФ по программе stand-by 2014 года.