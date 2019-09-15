В пятницу, 13 сентября пограничники Чехии не пропустили в Евросоюз украинского националиста Назария Кравченко. Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицин.

"Пограничники Чехии не пустили в Евросоюз моего друга Назария Кравченко. Схема очень проста - наши мусора (полиция - Ред.) имеют расширенный договор о сотрудничестве с одной из европейских стран. И забрасывают туда списки "подозрительных лиц". Полиция этой страны автоматически, не проверяя ничего, вносит этих лиц в базу SIS, как нежелательных для въезда на территорию ЕС. Все. Прилетел - депортировали", - написал он в сети.

При этом он отметил, что ни по одному из тех, кого не пропустили, ни в Украине ни в ЕС нет уголовных производств.

Фото: Скриншот

Назарий Кравченко - бывший "азовец", который возглавляет общественную организацию "Речовий доказ" и является одним из руководителей киевских ультрас. В мае он устроил акцию на улицах Вены с требованием не допустить приезда в Украину юриста Андрея Портнова, где он тогда жил.

В Facebook Кравченко писал, что Портнов должен в Украине попасть в "наши застенки".

Также Кравченко и его "Речовий доказ" известен своими связями с одесским радикалом Сергеем Стерненко.

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