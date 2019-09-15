В воскресенье, 15 сентября в Харькове пройдет марш ЛГБТ сообщества - Харьков Прайд Марш 2019. Об этом в Facebook сообщают организаторы мероприятия.

Отмечается, что марш начнет свое шествие на Площади Свободы в 14:00.

"Присоединиться к Маршу можно будет через пункт входа у выхода из метро Университет, который выходит во дворец детского творчества. Если вы добираетесь метро, ​​то когда подниметесь по эскалатору вверх, поворачивайте направо и идите прямо, там будет нужен выход, когда выйдете из него, вам нужно повернуть направо к маленьким лестницы, там вы увидите пункт пропуска", - организаторы дали точные координаторы пункта сбора.

Организаторы Марша добавили, что на у всех участников полиция будет проводить осмотр сумок и личных вещей.

Фото: Скриншот

Напомним, что в Харькове одновременно с маршем ЛГБТ националисты проведут марш за семейные ценности.

Также Генадий Кернес собрался через суд ограничить проведение ЛГБТ- парада в Харькове.