В центре Харькова сегодня пройдет ЛБГТ-марш. Националисты готовят свое шествие
В воскресенье, 15 сентября в Харькове пройдет марш ЛГБТ сообщества - Харьков Прайд Марш 2019. Об этом в Facebook сообщают организаторы мероприятия.
Отмечается, что марш начнет свое шествие на Площади Свободы в 14:00.
"Присоединиться к Маршу можно будет через пункт входа у выхода из метро Университет, который выходит во дворец детского творчества. Если вы добираетесь метро, то когда подниметесь по эскалатору вверх, поворачивайте направо и идите прямо, там будет нужен выход, когда выйдете из него, вам нужно повернуть направо к маленьким лестницы, там вы увидите пункт пропуска", - организаторы дали точные координаторы пункта сбора.
Организаторы Марша добавили, что на у всех участников полиция будет проводить осмотр сумок и личных вещей.
Фото: Скриншот
Напомним, что в Харькове одновременно с маршем ЛГБТ националисты проведут марш за семейные ценности.
Также Генадий Кернес собрался через суд ограничить проведение ЛГБТ- парада в Харькове.