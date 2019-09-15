В СМИ обсуждаются возможные причины, которые могли вызвать рак головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Актриса, по некоторым данным, находится при смерти.

Первая - актрису могли погубить омолаживающие процедуры со стволовыми клетками. Такое мнение высказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в комментарии kp.ru.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", - сказал Разин.

Вторая - сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

"Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать, - продолжил Разин. - Раньше, помню, крутилась сама - пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова - у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя".

Третья - рак случился из-за того, что третьего ребенка Заворотнюк якобы родила с помощью ЭКО. Однако специалисты, с которыми пообщались российские СМИ, заявили, что искусственное оплодотворение не способно спровоцировать появление раковой опухоли — оно может лишь повлиять на развитие уже возникшего заболевания.

Подробнее о том, что происходит с актрисой, читайте в нашем материале "Анастасия Заворотнюк при смерти. Что случилось со звездой сериала "Моя прекрасная няня".

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Вчера стало известно, что у Анастасии Заворотнюк четвертая - последняя - стадия рака мозга. У нее случился паралич части тела. А врачи прекратили ее лечение.

Нейрохирург, сотрудник московского Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, объяснил, почему актрисе Анастасии Заворотнюк противопоказано хирургическое лечение.

По мнению Рака, в случае с актрисой речь идет о глиобластоме - одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга. В таких случаях операции противопоказаны и могут помочь только медикаменты.

Родные Заворотнюк не комментируют ее болезнь и состояние здоровья.