Генеральная прокуратура Украины объяснила, почему 22 августа закрыла уголовное производство против бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, а ныне народного депутата от ""Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дело против Кузьмина было открыто еще в июле 2014 года. Его закрыли спустя 5 лет - за отсутствием доказательств.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и с тем, что возможности их получить исчерпаны", - сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос "Радио Свобода".

Напомним, о закрытии дела Кузьмина стало известно не сразу, а лишь спустя 8 дней - 30 августа. А 6 сентября Министерство внутренних дел сняло нардепа с розыска.

Также в конце августа сообщалось, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ из-за разглашения данных Кузьмина.