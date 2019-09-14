14 сентября под Челябинском и Иркутском нелепые несчастные случаи унесли жизни четырех и привели на больничные койки пятерых людей.

Так, в поселке Кусинского района Челябинской области в подвале одноэтажного скопились углекислоты - газы от гнилого картофеля. Ими отравились насмерть спустившиеся в подвал жильцы дома, включая одного ребенка, сообщает ТАСС. Причину гибели журналистам озвучил глава района Юрий Лысяков.

А в Иркутской области, в городе Ангарске, в одном из жилых домов произошел пожар. Как выяснили сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожару предшествовал взрыв самогонного аппарата на втором этаже, сообщает Интерфакс.

В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы с ожогами легкой степени.

Ранее "Страна" рассказывала о страшной гибели из-за рокового стечения обстоятельств двух детей в Одесской области.

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