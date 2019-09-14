Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак, заявил, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Лайчак выступил с заявлением 14 сентября на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Для меня возвращение доверия – это полное выполнение Минских соглашений, если это будет прозрачно и безо всяких игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать Минские соглашения, – это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа", – сказал он.

Министр назвал необходимые условия мирного урегулирования.

"Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план – Минские соглашения, есть инструменты – нормандская группа, трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США – Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины – Ред.). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения", - назвал недостающее условие чиновник.

Мирослав Лайчак. Фото: trend.az

Глава МИД Словакии также отметил необходимость сохранять международное единство в поддержке Украины.

"Нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что было бы правильно говорить о каких-то уступках на данном этапе, поскольку Украина является жертвой агрессии. Нужно вернуть мир и восстановить территориальную целостность. Нужно показать, что мы действительно серьезно к этому относимся", - сказал дипломат.

Также Лайчак поднял тему миротворческой миссии на Донбассе.

"Я бы не исключал эту идею, но для миротворцев нужен, прежде всего, мир для того, чтобы работали операции по поддержанию мира. Но мира нет – люди гибнут. Нам нужно развести войска, а потом думать об этом", – заявил руководитель МИД.

Он назвал миссию инструментом для достижения мира и упомянул о линии разграничения.

"Чего необходимо избежать любой ценой для этой миссии, так это легитимизации этой искусственной внутренней границы – линии разграничения", – подчеркнул Лайчак.

"Формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Как сообщала сегодня "Страна", сегодня Курт Волкер высказался о "формуле Штайнмайера" и анонсировал встречу с Сурковым.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко также высказал мнение о выборах на Донбассе.