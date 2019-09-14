14 августа в Одесской области в результате несчастных случаев погибли 5-летний мальчик и 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Первая трагедия произошла в одном из сел Болградского района. 5-летний мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена неподалеку от собственного дома. У него оказалась зажигалка. Играя с ней, он случайно поджег сено. Испуганная сестра побежала звать на помощь мать, находившуюся в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу.

Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика.

Прибывшие на место следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Вторая трагедия разыгралась в Малиновском районе области.

Следствие предварительно установило, что двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них, 14-летний юноша, решил перелезть через металлическую цистерну, которая стояла между вагонами на соседнем пути. Однако внезапно произошло замыкание на ступеньке лестницы цистерны, и парня ударило током.

Фото: od.npu.gov.ua

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины.

11 сентября "Страна" рассказывала о гибели двухлетнего ребенка в карьере в Донецкой области: малыша засыпало песком.

А неделей ранее в Чернигове выпал из окна годовалый ребенок.