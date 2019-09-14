Появились подробности масштабного пожара в Гидропарке столицы, который охватил 500 квадратных метров пляжного комплекса Bora Bora Beach Club. Об этом сообщает "Информатор".

Как стало известно со слов очевидцев, пожар начался резко, причем люди слышали хлопок. Из-за дыма в Гидропарке сразу ухудшилась видимость, отдыхающим на пляже стало тяжело дышать. Площадь пожара моментально достигла 500 квадратных метров и продолжала увеличиваться из-за ветра.

Фото: kiev.informator.ua

Информация о пожаре поступила в службу "101" в 17:08. На место сразу прибыли 9 единиц техники и 51 сотрудник личного состава. Лишь спустя час огонь удалось локализовать. За это время комплекс Bora Bora выгорел практически полностью. К счастью, никто не пострадал.

Видео: YouTube/ informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что дым от пожара на пляже был виден даже в отдаленных районах столицы.

Мы также писали, что за последний месяц в Киеве произошло более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в 7 раз.