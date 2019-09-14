Нейрохирург, специалист в области заболеваний головного мозга, сотрудник московского Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, объяснил, почему актрисе Анастасии Заворотнюк противопоказано хирургическое лечение. Об этом передает Rg.ru.

По мнению Рака, в случае с актрисой речь идет о глиобластоме - одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга. Именно такая убила Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского. А кома и паралич Заворотнюк, о которых пишут СМИ, свидетельствую о прорастании опухоли в критически значимые для человека структуры мозга.

В таких случаях операции противопоказаны и могут помочь только медикаменты.

Как пояснил Рак, при глиобластоме редко используют оперативное вмешательство. Чаще назначают "комбинированную терапию, химиотерапию, лучевую". Только так можно продлить жизнь пациенту.

При этом доктор дал неутешительный прогноз: победить опухоль вряд ли возможно. По статистике, пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты.

Рак также прокомментировал слухи о том, что опухоль спровоцировали процедуры омоложения стволовыми клетками. Так ли это, эксперт однозначно ответить не смог, поскольку причины возникновения глиобластомы до сих пор неизвестны.

"Чтобы с уверенностью говорить о такой взаимосвязи, нужны клинические исследования, а они пока еще не проводились", - сказал специалист.

Впрочем, подобную связь он не исключил.

"Введение дополнительных факторов роста, которые применяются в различных процедурах омоложения, может способствовать развитию новообразований", - отметил Рак.

Сегодня стало известно, что врачи московской клинике, где лежит актриса, прекратили ее лечение и оставили больную под наблюдением.

"Страна" пыталась разобраться, что могло вызвать рак у всенародно любимой "няни".

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