Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об основных ожиданиях президента Владимира Зеленского от переговоров лидеров стран "нормандского формата": Украины, Франции, Германии и России. Об этом сообщает УНИАН.

Надежды украинского лидера Пристайко озвучил во время совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

"Президент Зеленский хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну. Это максимально то, чего мы ожидали. Мы уже шестой год ведем переговоры, на которых мы ожидаем, что наконец война уйдет с нашей земли, мы сможем развиваться как каждая цивилизованная нация, не станем платить каждый день и не читать утром о том, что очередной снайпер убил наших ребят", - сказал руководитель МИД.

Однако он отметил, что если реалистично смотреть на вещи, то в лучшем случае удастся закрепить достигнутый прогресс.

"Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это, в первую очередь, предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", - заявил Пристайко.

Также он рассказал, что после восстановления моста в районе Станицы Луганской и возобновления пассажиропотока начнется работа по окончательному разведению еще на двух участках: в Петровском и Золотом. А в идеале президент ожидает разведение сил по всей линии соприкосновения.

"Президент Зеленский не хочет три следующих, он просит, обращается с идеей ко всем: развести вдоль всей линии, все 400 км", - признался дипломат.

Он заявил о готовности украинской стороны упростить жизнь людей на Донбассе, обеспечить им социально-экономические выплаты и возможность смотреть украинское ТВ.

Кроме того, Пристайко затронул и вопрос освобождения оставшихся в России украинцев. "Мы еще ожидаем освобождения всех наших, кто остался в тюрьмах российских", - подчеркнул министр.

Ранее "Страна" писала о заявлении Пристайко по поводу ввода миротворческой миссии на Донбасс в случае неудачи с использованием других инструментов урегулирования конфликта.

Также мы приводили слова чиновника о том, что Украина не будет полностью амнистировать участников конфликта на Донбассе, как того требуют Минские соглашения.