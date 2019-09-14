Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская подали предварительную заявку на турнир WTA Premier (Кубок Кремля), который будет проходить с 14 по 20 октября в Москве. Об этом сообщает "Корреспондент".

Известно, что на соревнования в российскую столицу поедут еще несколько спортсменок из топ-30 рейтинга WTA. В Москве планируют сыграть бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, британка Йоханна Конта, представительница Латвии Анастасия Севастова, эстонка Аннет Контавейт, чешка Маркета Вондроушова и греческая спортсменка Мария Саккари.

Свитолина сейчас борется за попадание на Итоговый чемпионат WTA, чтобы защитить прошлогодний титул. Также в календаре украинки значатся первенства в Гуанчжоу, Ухане и Пекине.

Ястремская планирует завершить сезон пятью турнирами. Помимо Кубка Кремля, это соревнования в Осаке, Ухане, Пекине и Гонконге.

Напомним, 13 сентября в тяжелейшей борьбе Свитолина выиграла свой первый матч в Азии в этом году. На турнире в Чжэнчжоу ей противостояла Юлия Путинцева. Правда, в четвертьфинальный раунд украинка не прошла, уступив француженке Кристине Младенович.

Ранее "Страна" сообщала о намерении экс-первой ракетки мира Ким Клейстерс в январе 2020 года возобновить спортивную карьеру и начать играть на турнирах WTA.