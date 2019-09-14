В Саудовской Аравии вдвое сократилась добыча нефти после атаки беспилотников на заводы национальной нефтяной компании королевства Saudi Aramco. Об этом передает Reuters.

После происшествия компания вынужденно снизила добычу "черного золота" на 5 млн баррелей в сутки. Это эквивалентно половине суточного объема добычи страны и 5% мировых поставок нефти.

Также сообщается, что атака и последующий пожар повлияли на экспорт нефти.

Известно, что в 2018 году производство нефти в королевстве Саудовская Аравия составило 10,5 млн баррелей в сутки. На экспорт пришлось 7,4 млн баррелей в сутки.

Напомним, 14 сентября 10 беспилотников атаковали один из крупнейших НПЗ в мире, расположенный в Саудовской Аравии.

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