В связи с информацией о последней, четвертой, стадии рака головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, в Сети заговорили о "проклятии" сериала "Моя прекрасная няня". Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее от рака скончались звезда популярнейшего ситкома Любовь Полищук. А летом не стало Александры Назаровой, сыгравшей в "Няне" бабу Надю.

Также директор по кастингу актеров рассказала СМИ, что на главную роль в сериале изначально претендовала певица Жанна Фриске, которая также скончалась. К тому моменту она отлично сыграла ведьму в "Ночном Дозоре", а Заворотнюк была малоизвестной артисткой.

"На пробах Заворотнюк показалась продюсерам более убедительной - бойкой, яркой. К тому же было опасение, что Фриске не хватит опыта и сил выдержать многосерийный проект - это большая нагрузка. А Заворотнюк - профессиональная актриса. Так что в итоге Фриске ей проиграла", - сказала директор.

Жанна Фриске. Скриншот: "О чем говорят мужчины"

По предположению блогеров, и Фриске, и Заворотнюк сгубила гормональная стимуляция для ЭКО. Ведь не раз было замечено, что гормональная терапия может стать катализатором ускоренного роста раковых клеток. Сразу после поздних родов Фриске, как и родившая в 47 лет Заворотнюк, заболели раком мозга.

О том, что на протяжении десяти лет у Заворотнюк не получалось родить ребенка и она прибегла к ЭКО, говорят ее коллеги.

Однако специалисты, с которыми пообщались российские СМИ, заявили, что искусственное оплодотворение не способно спровоцировать появление раковой опухоли — оно может лишь повлиять на развитие уже возникшего заболевания.



"Проклятие" сериала затронуло и Любовь Полищук, сыгравшую роль матери главной героини. Эта роль стала для нее последней.

Любовь Полищук и Анастасия Заворотнюк. Фото: myfairnanny.ru

В 2000 году Полищук попала в автомобильную аварию, после чего была вынуждена играть на сцене только в ортопедическом корсете. А через пять лет после ДТП у нее был обнаружен рак позвоночника. Несмотря на болезнь, актриса до последнего снималась в "Няне". А в ноябре 2006 года любимица зрителей умерла на 58-м году жизни.

20 августа 2019 года не стало Александры Назаровой, известной по роли Надежды Михайловны в ситкоме.

Александра Назарова. Фото: myfairnanny.ru

Назарова ушла на 80-м году жизни в результате заболевание легких.

Напомним, утром 14 сентября стало известно, что самую известную теленяню частично парализовало.

Подробно о том, что происходит с актрисой, рассказывается в нашем материале "Анастасия Заворотнюк при смерти. Что случилось со звездой сериала "Моя прекрасная няня".