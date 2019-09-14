14 августа во время матча луганской "Зари" и донецкого "Шахтера" 7-го тура украинской Премьер-лиги капитан "горняков" Тайсон получил тяжелую травму и был унесен с поля.

Инцидент произошел по втором тайме встречи. На видеозаписи соответствующего фрагмента заметно, как Тайсон столкнулся с игроком "Зари" и упал. Во время падения на него на большой скорости налетел защитник "Шахтера" Исмаили. В результате бразилец получил сильнейший удар бутсой в голову.

Видео: YouTube/ Shakhtar Life

Вследствие травмы у Тайсона начались конвульсии. Его унесли с поля на носилках.

Предположительно, капитан получил сотрясение мозга. Однако пока точно не известно, насколько серьезна его травма и сможет ли он выступить на следующей неделе в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"Шахтер" одержал победу над "Зарей" со счетом 4:3.

Ранее "Страна" сообщала, что 12 сентября "Шахтёр" официально представил новых игроков команды: полузащитника Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао.

Мы также рассказывали, что на первую домашнюю встречу "Шахтёра" в новом сезоне Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" продано уже 30 000 билетов.