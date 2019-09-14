14 сентября, в последний день работы форума Ялтинская европейская стратегия (YES), его посетили голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер. Они встретились в Владимиром и Еленой Зеленскими. Об этом сообщает "КП".

Как передают СМИ, звезды Голливуда прилетели по приглашению бизнесмена Виктора Пинчука. Кунис поучаствовала в обсуждении влияния социальных сетей на жизнь людей.

Видео: YouTube/ Українська правда

С парой актеров отдельно пообщался президент Украины Владимир Зеленский. Свои впечатления от встречи он кратко описал в Facebook.

"В течение двух дней было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Катчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал президент.

Скриншот: Facebook/ zelenskiy95

Затем Зеленские пообедали с голивудскими звездами.

Фото: Facebook/ zelenskiy95

На обед со звездами Елена Зеленская пришла в элегантном комплекте. На ней были блуза и юбка украинского бренда The Coat, созданного дизайнером Катей Сильченко. Блуза стоит $350, юбка - $430.

Фото: thecoat.com.ua

Напомним, вчера "Страна" освещала встречу Зеленского с Робин Райт, известной по сериалу "Карточный домик".

Любопытно, что на форуме YES в 2016 году выступал еще один актер "Карточного домика" Кевин Спейси, исполнявший роль Фрэнка Андервуда - супруга героини Робин Райт.