Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал, чего стоит ожидать от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

Тема встречи лидеров двух стран была поднята на совместной пресс-конференции Волкера с министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Один из журналистов спросил спецпредставителя, что может принести встреча Трампа и Зеленского.

"Я думаю, что вы можете ожидать очень решительное заявление о дальнейшей поддержке Соединенными Штатами Украины, поддержке с точки зрения суверенитета и территориальной целостности, поддержке процесса реформ, который уже осуществляется, также поддержке в отношении мира", - ответил Волкер.

Он также сказал, что США, возможно, помогут в продвижении Минского процесса.

"Мы надеемся, что можем быть полезными тем или иным образом для мира в Украине, в том числе, посредством выполнения Минских соглашений. Мы подтвердим нашу военную помощь, и поэтому, я думаю, что будет четкое сообщение, что мы глубоко вовлечены в попытку помочь Украине быть максимально успешной", - отметил Волкер.

Напомним, сегодня "Страна" приводила слова посла Украины в США Валерия Чалого о том, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа еще не состоялась, так как в Офисе президента не прислушивались к советам Посольства Украины в США.

Мы также цитировали временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Он заявил, что Владимир Путин общается с Зеленским чаще, чем с Петром Порошенко во время его президентства.