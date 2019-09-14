Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина будет просить международное сообщество о вводе миротворческой миссии на Донбасс в случае неудачи с использованием других инструментов урегулирования конфликта. Об этом передает УНИАН.

О миротворцах глава МИД заговорил 14 сентября на выступлении во время 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Пристайко напомнил, что введение миротворческой миссии не предусмотрено Минскими соглашениями. При этом все другие компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в соглашениях.

"Поэтому мы предпринимали попытки с Минском, мы предпринимали попытки с разными возможностями. Мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии. Можем ли мы предложить России еще что-то", - сказал руководитель МИД.

По словам Пристайко, Россия не соглашается на предложения Украины. Поэтому украинской стороне пришлось согласиться "на очень ограниченную миссию на границе".

"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали... И если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - заявил Пристайко.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский намекнул, что не поддерживает идею использования миротворцев.

Ранее "Страна" приводила слова Пристайко о том, что Украина не будет полностью амнистировать участников конфликта на Донбассе, как того требуют Минские соглашения.