14 сентября президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере. Об этом глава Белого Дома написал в своем Twitter.

Трамп уточнил, что обсуждение шло по телефону.

"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал американский лидер.

Скриншот: Twitter/ realdonaldtrump

Трамп добавил, что надеется на продолжение разговора после парламентских выборов в Израиле, намеченных на 17 сентября.

"Я рассчитываю на продолжение этих дискуссий после выборов в Израиле, когда позже в этом месяце мы встретимся в ООН", - добавил Трамп.

17 сентября, в один день с выборами в Израиле, в Нью-Йорке начнется 74-я Генеральная Ассамблея ООН.

Ранее "Страна" писала о заявлении Трампа, что Хамза - сын Усамы бен Ладена, бывшего главаря террористической организации "Аль-Каида", - был уничтожен в результате операции Соединенных Штатов.

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