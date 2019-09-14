Глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власть Украины не будет выполнять пункт Минских соглашений, который касается предоставления полной амнистии участникам конфликта на Донбассе. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, в 2015 году в Украине был принят закон, согласно которому полная амнистия не предусматривается. Пристайко добавил, что нынешняя дипломатия также не предусматривает полную амнистию.

Ранее на брифинге в рамках 16-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) министр иностранных дел сказал, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, а оккупированным территориям предложил развиваться по пути децентрализации - как и вся остальная Украина.

Также глава МИД отметил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков.