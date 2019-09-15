В субботу в Киеве проходил очередной этап Ялтинской европейской стратегии (YES). Серию важных заявлений по Донбассу там сделали глава МИД Украины Вадим Пристайко и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Они провели совместный брифинг.

Это выступление было явно призвано исправить ситуацию после недавних заявлений Пристайко о выборах на Донбассе и согласии Киева на "формулу Штайнмайера".

Министр еще в пятницу говорил о том, что выборы в "ДНР" и "ЛНР" можно проводить одновременно с местными по всей Украине (их Зе-команда планирует на апрель). А идея предоставить после них особый статус Донбассу не такая уж и "зрада" (статус сразу после выборов - это и есть формула Штайнмайера, которая определяет последовательность выполнения политической части Минских соглашений).

Однако после поднявшейся волны возмущений от националистов и порохоботов, представители власти начали объяснять, что их не так поняли. Как это уже бывало неоднократно.

В тот же день опроверг слова Пристайко представитель в Минске Леонид Кучма. Он заявил, что на выборы, особый статус и амнистию Зеленский не пойдет.

А вчера глава МИД и сам дезавуировал свои слова - и, что показательно, на совместном брифинге с представителем США Куртом Волкером. Из чего стало ясно, кто именно торпедирует попытки договориться в рамках "Минска".

"Страна" собрала и проанализировала высказывания политиков.

Об особом статусе Донбасса

Украина не будет вносить в Конституцию изменения, касающиеся особого статуса Донбасса. Максимум, что может предложить Киев, - децентрализация наравне с другими регионами страны.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал Пристайко.

По словам министра, Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

Затем Пристайко пояснил, как именно можно проводить децентрализацию.

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем. Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов", - отметил министр.

Отметим, что требование внесения особого статуса в Конституцию лежит в основе Минских соглашений. В них же прописан и особенного этого "особого статуса" - по нему местные власти на Донбассе получат право формировать суды, прокуратуру и отряды "народной милиции". Ни в одном из существующих проектов по децентрализации в Украине, такие широкие права регионов и близко не предусмотрены.

Другими словами, Пристайко не только решил на 180 градусов изменить свою же позицию озвученную в пятницу, но и фактически дезавуировал Минские соглашения.

О выборах на Донбассе и "формуле Штайнмайера"

Пристайко в тандеме с Волкером прошелся и по местным выборам на Донбассе.

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Хочу подчеркнуть, что в Минских соглашениях записано, что местные выборы должны проводиться по украинскому законодательству", - сказал Пристайко.

Тему выборов на Донбассе затронул и Волкер. По словам спецпредставителя США, выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности. При этом чиновник упомянул "формулу Штайнмайера".

"Формулой предусмотрено, что если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус Донбасса начинает действовать во временном порядке. И как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, он действует постоянно", - сказал представитель Госдепа.

"Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер. Он отметил: для создания такой среды необходимы действия прежде всего со стороны России. "И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - сказал он.

В то же время Волкер выразил надежду на скорый прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Я надеюсь, что успех Украины, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, что освобождение пленников - все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это", - заключил Волкер.

Что подразумевается под этими словами догадаться нетрудно. Речь идет о прежней позиции Киева (которую поддерживает и Волкер) - сначала возвращается контроль Украины, а только потом проводятся выборы. Но на это не соглашается Россия и сепаратисты.

Об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Министр Вадим Пристайко также заявил, что члены украинского правительства, участвующие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, начнут работу с депутатами Верховной Рады по подготовке к голосованию за закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Очень много деталей в этом законе. Какие необходимые компромиссы с обеих сторон нам нужно сделать, чтобы наконец-то на нашу землю пришел мир? Это будет сложная работа. Я не могу сказать, в какой форме это будет, будут ли внесены изменения в существующий закон. В конце концов, голосовать нашим депутатам", - сказал Пристайко.

Правда, он не пояснил зачем нужен готовить этот закон, если он уже принят еще в 2014 году.

Курт Волкер, кстати, напомнил о необходимости продления его действия.

"Россия будет использовать любой отказ непринятия закона, призванного выполнять Минские соглашения, как причину не участвовать в вопросе вывода ее собственных сил, расформирования незаконных вооруженных формирований и так далее, - сказал американский чиновник. - Поэтому Украина путем сохранения действия пакета законов для выполнения Минских соглашений удерживает в центре внимания необходимость для России выполнять ее часть Минских соглашений".

О возвращении доверия жителей Донбасса

Интересно, что Волкер фактически дал добро на возобновление выплат пенсий жителям "ЛДНР" (тема сейчас обсуждается в правительстве Украины).

Так, он сказал, что решение гуманитарных вопросов, в частности, выплата пенсий, доступ к медицинским услугам для жителей ОРДЛО, крайне важно для мирного процесса. По мнению Волкера эти шаги будут способствовать возвращению доверия этих людей к украинской власти.

О готовящейся встрече Волкера с Сурковым

Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он.

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".

"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Об ожиданиях от встречи "нормандской четверки"

Характерно, что Пристайко очень осторожно оценил перспективы встречи "нормандской четверки".

Он сказал, что если реалистично смотреть на вещи, то в лучшем случае удастся закрепить достигнутый прогресс.

"Если быть реалистами, то мы рассчитываем, что на этот раз тот прогресс, который был достигнут, те предложения, которые были сделаны президентом Зеленским, а это, в первую очередь, предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону линии соприкосновения, этот прогресс будет укреплен и мы сможем двигаться дальше", - заявил Пристайко.

Также он заявил, что после восстановления моста в районе Станицы Луганской и возобновления пассажиропотока начнется работа по окончательному разведению еще на двух участках: в Петровском и Золотом. А в идеале президент ожидает разведение сил по всей линии соприкосновения.

"Президент Зеленский не хочет три следующих, он просит, обращается с идеей ко всем: развести вдоль всей линии, все 400 км", - признался дипломат.

Он заявил о готовности украинской стороны упростить жизнь людей на Донбассе, обеспечить им социально-экономические выплаты и возможность смотреть украинское ТВ (правда, как именно последний фактор облегчает жизнь - министр не пояснил).

Об амнистии участников конфликта на Донбассе

Вадим Пристайко заявил, что власть Украины не будет выполнять пункт Минских соглашений, который касается предоставления полной амнистии участникам конфликта на Донбассе.

По словам главы МИД, в 2015 году в Украине был принят закон, согласно которому полная амнистия не предусматривается. Пристайко добавил, что нынешняя дипломатия также не предусматривает полную амнистию.

О включении миротворческой миссии в Минские соглашения

Глава МИД сказал, что украинская сторона поднимает вопрос введения миротворческой миссии, которая не предусмотрена Минскими соглашениями. Характерно, что здесь министр противоречит президенту, который в пятницу скептически отозвался об идее введения миротворцев.

"Мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии, можем ли мы предложить России еще что-то", - отметил Пристайко.

По словам министра, реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины и заявляет, что "мы согласились на очень ограниченную миссию на границе".

"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией", - сказал Вадим Пристайко.

Выводы из заявлений Волкера и Пристайко

После саммита YES в Киеве стало понятно, что у США - особое мнение в деле урегулирования на Донбассе.

И это мнение было высказано на пресс-конференции с Волкера с Пристайко о Донбассе.

Симптоматично, что о судьбе Минских соглашений и Нормандского формата вышли говорить представители Украины и США, а не стран Евросоюза, которые входят в "нормандскую четверку" и ставили свои подписи под "Минском".

При этом представитель Вашингтона является давним критиком минских договоренностей. Еще в 2015 году, то есть до своего назначения спецпредставителем по Донбассу, Волкер называл их "соглашением о разделе Украины".

То есть Курт Волкер - не лучшая компания для обсуждения, как выполнять Минские соглашения. Скорее его вводят в игру, если нужно затормозить этот процесс.

Поэтому неудивительно, что Пристайко и Волкер вчера повторили почти всю повестку Петра Порошенко. И особенно активно опровергали "формулу Штайнмайера", которую днем ранее глава МИД Украины вроде был согласен исполнять.

Кратко приведем главные тезисы этого опровержения:

1. Никакого особого статуса Донбасса в конституции - только децентрализация с минимумом возможностей. Хотя "Минск" и формула Штайнмайера четко говорят о том, что особый статус региона вносится в основной закон - и только после этого Украине передается граница.

2. Не будет массовой амнистии воевавшим за "ЛДНР". Что прямо предусмотрено "Минском".

3. Выборы увязываются не только с прекращением огня, но и с восстановлением украинской юрисдикции над неподконтрольными территориями. Что, повторимся, в Минских соглашениях происходит лишь после выборов и закрепления особого статуса в Конституции.

4. У Зеленского намерены просить Запад о вводе миротворцев - как уже просил Порошенко, но это закончилось ничем: миротворцы входят, только если есть согласие обеих сторон. Учитывая, что согласия сепаратистов и РФ на это не предвидится, то идея с миротворцами выглядит как способ вбить лишний клин в переговоры.

Все перечисленное - это явный откат на исходные позиции, с которых Украина выступала на международной арене в последние годы. И которые Россия отказывалась даже обсуждать.

Непонятно, как с таким багажом Зеленский собирается ехать на встречу в Нормандском формате - и состоится ли она вообще.

Очевидно лишь, что в хрупкие попытки украинской власти найти взаимопонимание с РФ и Европой быстро вмешались американцы. И вынудили Киев хотя бы на словах - но "вернуть все взад".

Вопрос только в том, насколько искренно украинская власть будет соблюдать рекомендации США. И не последует за "переможной" пресс-конференцией с Волкером новая "зрада" - брифинг с кем-то из Франции или Германии, где Киев подтвердит приверженность формуле Штайнмайера.

Вторая диллема - чью именно позицию сегодня выражает Курт Волкер. В целом Белого дома или группы американских "ястребов", которые делают ставку на противостояние с Россией.